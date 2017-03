publié le 28/03/2017 à 07:34

Les Françaises donnent naissance à leur premier enfant de plus en plus tard. En moyenne à 28,5 ans, selon une étude de l'Insee se basant sur des chiffres de 2015. À titre de comparaison, l'âge moyen de la première grossesse en 1974 était de 24 ans. Pas de quoi s'alarmer cependant, l'Hexagone reste dans la moyenne européenne. Les Espagnoles et les Italiennes deviennent mères aux alentours de 31,4 ans, contre 25,8 ans en Bulgarie. "Il faut prendre la base de comparaison en 1974, moment dans l'Histoire où l'on se mariait le plus jeune et où l'on rentrait vite dans la vie conjugale", explique le sociologue de l'université Paris Descartes, François de Singly.



"On a [aujourd'hui] inventé un nouvel âge : on désigne par le terme 'jeunes adultes' ceux entre 18 et 30 ans. [Ils vivent] une période qui correspond aux études, puis il y a les premiers boulots comme on dit, et donc aujourd'hui l'enfant, comme le mariage, c'est l'installation dans la vie", analyse l'universitaire. "C'est vrai que 30 ans, historiquement c'est tard".

Ne pas se précipiter

Pour autant, François de Singly observe que les femmes faisant moins d'études accouchent en général de leur premier enfant quelque quatre ans avant les autres. "L'autre indicateur, c'est que le premier enfant est quand même très attendu", souligne-t-il par ailleurs. "On pourrait dire qu'il a été mieux préparé parce que plus attendu, il y a une sorte de surinvestissement", ajoute-t-il. De quoi s'assurer d'une meilleure éducation ? Pas sûr, dit l'expert, aucune étude ne pouvant le démontrer.

Mais François de Singly souligne toutefois que rien ne sert de se précipiter. "Ce qui est vrai c'est que, si on a son premier enfant trop tôt, à 20 ans, comme aujourd'hui le modèle est celui du jeune adulte où l'on profite un peu de l'existence, si on s'installe trop vite, on peut avoir ce sentiment de ne pas avoir été [si doué] parce que l'on aura un peu sacrifié non pas sa jeunesse mais son âge de jeune adulte", analyse-t-il.