publié le 16/03/2018 à 09:33

Le bras de fer avec les syndicats, je ne pense pas que ce soit l'objectif de Guillaume Pépy. Pas plus d'ailleurs que du gouvernement. Encore qu'une bonne grève conforterait le profil de "réformiste courageux" du Président Macron.



Je crois que le fond est ailleurs. Les menaces de grève d'avril ne doivent pas voiler les enjeux. D'abord, il faut faire rouler les trains en France. Et cela coûte aujourd'hui 30% plus cher qu'en Allemagne. Il y a donc un problème d'organisation industrielle et de productivité.

Ensuite, la dette des chemins de fer est passée de 20 à 50 milliards en vingt ans. Elle augmente de 2 à 3 milliards tous les ans. Il y a donc péril financier.

Enfin, pour simplement maintenir à flot le rail et son réseau, il faut désormais investir 10 millions d'euros par jour. La SNCF n'en a pas la capacité.

