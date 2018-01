publié le 22/01/2018 à 06:45

Durant toute cette semaine, je vais vous raconter des histoires de femmes et d’hommes qui, par petites touches, par de petits gestes, auprès d'un proche, d'un voisin ou d'un inconnu, essayent de venir en aide aux autres.



Cela n'est pas spécifique aux États-Unis, bien entendu. Il y a de bonnes volontés et des cœurs généreux partout. Mais il y a quand même ici une expression qui exprime bien cette idée très ancrée dans l'esprit : "To make a différence". L'engagement individuel peut faire la différence, et changer la vie. Si je devais simplifier, les Américains croient d'abord à l'individu ; les Français comptent peut-être davantage sur le collectif.

Petite démonstration avec une histoire de vélo. Jack Carlson travaille dans un magasin de cycles du Minnesota, ouvert depuis 1887. Depuis dix ans, pendant son temps libre, il fabrique des vélos sur-mesure. Ou plutôt il reprend des pièces de vélo, qu'il récupère pour assembler des modèles adaptés pour des enfants qui rêvent justement de faire du vélo et qui ne le peuvent pas.

Un tricycle adapté aux petites jambes de Carly

C'est le cas de la petite Carly. Elle a 3 ans. Tout va bien pour elle. Elle est joyeuse, malicieuse. Elle adore porter du rose. Elle voulait apprendre à faire du vélo, ou plutôt du tricycle dans un premier temps. Comme tous les autres enfants. Sauf que Carly est atteinte d'achondroplasie, une maladie des os qui perturbe la croissance. Elle a une tête et un torse de taille normale, mais des jambes beaucoup plus petites. Comme Mimi Mathy.



Ce n'est pas un handicap. C'est simplement une différence. Mais il n'y a pas de vélo à sa taille. Jack Carlson a construit un tricycle adapté à ses petites jambes, pour qu'elle puisse apprendre à pédaler. Et comme Carly aime le rose, il est rose, avec des paillettes. Et un autocollant "Minnie".

"L'apprentissage de la liberté"

Ce vélo est commercialisé, mais cela coûte extrêmement cher (plusieurs milliers de dollars). Souvent les parents ne peuvent pas l'acheter car leur enfant, va grandir. Il en faudrait un neuf tous les deux ou trois ans. Ici les assurances santé sont privées et couvrent bien moins qu'en France les dépenses.



C'est pour cela que Jack fait du sur-mesure. Il a aussi construit des vélos et tricycles pour des enfants avec des paralysies partielles, ou qui ne peuvent pas tenir le guidon avec leur deux mains. Il a créé une page sur Internet pour collecter des fonds.



Comme dit Jack, "chaque enfant devrait pouvoir apprendre à faire du vélo ; car quand on est enfant, le vélo c'est l'apprentissage de la liberté".