États-Unis : un bizutage mortel dans une université de Pennsylvanie

publié le 12/05/2017 à 05:00

Les fraternités, on en voit souvent dans des films et séries hollywoodiennes. C'est une grande maison, sur un campus, qui abrite en fait un club fermé d'étudiants. Cette fraternité est souvent désignée par une lettre grecque. Quand il s'agit de filles, on appelle ça une sororité. Les étudiants sont admis sur sélection dans ces fraternités, qui sont souvent des lieux de fête. Il y a depuis longtemps une tradition de beuveries et de bizutage sordide. C'est ce qui est arrivé à un jeune homme de 19 ans, Timothy Piazza, mort il y a trois mois dans la maison de sa fraternité. L'enquête vient de s'accélérer. On a désormais des détails assez glaçants sur le conditions de sa mort, grâce à des images d'une caméra de surveillance.



Il est décédé des suites d'un traumatisme crânien sévère. Il a été retrouvé inconscient un matin. Il était tombé dans l'escalier, après avoir bu des quantités d'alcool phénoménales. Il avait dans le sang l'équivalent de quatre fois la limite autorisée pour conduire. En fait, il avait du se soumettre à un "jeu". Cela commence par un serment d'allégeance à la fraternité. Il y a ensuite un rituel stupide. Une sorte de parcours imposé de beuverie. Une course à travers la maison pendant laquelle il devait boire successivement vodka, bière, shots en tous genres, le plus vite possible. Et recommencer. Il y avait même une épreuve de "gavage" à la bière avec un entonnoir. C'est totalement sordide.

Les secours prévenus 12 heures après

Une heure et demi après le début de cette alcoolisation massive, il tombe dans l'escalier. Son visage à terre, abîmé par la chute. Il ne semble pas réagir. Ses camarades le remontent et l'installent dans un canapé. Ils lui jettent du liquide au visage. Ils le roulent sur le côté pour éviter qu'il ne s'étouffe dans son vomi. Là, il est un peu plus de 11 heures du soir.

Mais c'est presque douze heures plus tard seulement que les secours ont été appelés. Entre temps, Timothy a repris un peu conscience, car certains de ses camarades l'ont frappé, au visage et à l’abdomen, pour le réveiller. Il passe des heures en position fœtale, puis essaye de se relever plusieurs fois et retombe violemment. Sa tête frappe à plusieurs reprises le sol en s'effondrant.



Au petit matin, il retombe dans l'escalier. Là, pendant trois-quarts d'heure ses camarades le secouent pour qu'il reprenne conscience. En vain. Ils finissent par appeler les secours, en pensant seulement que c'est une sorte de coma éthylique, sans imaginer que Timothy allait mourir. Sur les dix-huit étudiants présents cette nuit-là, huit sont poursuivis pour homicide au deuxième degré ("violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner"). Il risquent de passer dix à vingt ans en prison. Tout ça pour un bizutage lors d’une soirée étudiante alcoolisée.