publié le 11/05/2017 à 07:13

Le président américain Donald Trump est pris dans une tempête politique depuis qu'il a limogé le directeur du FBI James Comey. Était-ce pour étouffer les enquêtes sur les interférences russes dans l'élection ? En tout cas, pendant la journée du mercredi 10 mai, l'affaire n'est pas retombée. Bien au contraire. On se croirait dans une série hollywoodienne sur la Maison Blanche, sans qu'on sache bien s'il s’agit d'un drame ou d'une comédie. L'entourage du Président change sans cesse de version pour démentir que le coup de sang du chef était un coup de force, qu'il était de mèche avec les Russes pour faire battre Clinton, que tout ça risque de finir comme le Watergate. Mais c'est comme si Donald Trump voulait aggraver son cas.



Entre ses heures passées à tweeter sa rage devant la télé, on a dénombré seulement deux rendez-vous. D'abord le ministre russe des Affaires étrangères, accompagné de l'ambassadeur de Poutine à Washington, qui est lui-même au cœur de l'affaire, suspecté d’être au centre des manipulations. Seul un photographe officiel russe a été invité à immortaliser leurs poignées de main joviales. L'ex-directeur adjoint de la CIA dit que c'est bien imprudent de laisser ainsi entrer des individus suspectés d’être des espions dans le Bureau Ovale. Puis Trump, comparé désormais à Richard Nixon, a reçu Henry Kissinger, l'ancien bras droit du président poussé à la démission en 1974. Franchement, même les scénaristes n'oseraient pas écrire ça.



Donald Trump tweete de rage devant sa télé

Depuis donc, Donald Trump tweete devant la télé. Il faut bien comprendre que c'est tellement énorme que les grandes chaînes ont cassé leurs programmes pour des flashs spéciaux. Une des chaînes d'information a d'ailleurs réalisé son record historique en prime time. Mais visiblement cela a surpris Donald Trump, qui est un manager, qui a l'habitude de virer des gens. Sa phrase fétiche d'ailleurs dans sa télé-réalité, c'était "You're fired" ("Vous êtes viré"). Il n'a pas réalisé que virer le patron du FBI c'était plus lourd de conséquences que de virer son directeur du marketing ou des ressources humaines.

Et comme il n’avait annoncé sa décision à personne, c'était un peu la panique. Même son porte-parole n'était pas au courant. Le Washington Post raconte qu'après l'annonce surprenante, Sean Spicer a cherché tant bien que mal à échapper aux questions des journalistes qui ont des points de direct permanent dans les jardins de la Maison Blanche. Ce porte-parole s'est même caché pendant plusieurs minutes dans les buissons !



Ensuite le Président, furieux devant sa télé que personne ne soutienne sa décision, a forcé ses conseillers à aller le défendre sur les différentes chaînes. Et lui tweetait de colère des insultes sur les intervenants. Franchement on vit quelque chose de stupéfiant. Comme le dit un éditorialiste politique respecté ici, "accrochez les ceintures, on va assister à une tempête historique".