publié le 18/04/2017 à 16:24

À peine sorti du ventre de sa mère et déjà connu du monde entier. Le 15 avril, après 15 mois de gestation, la girafe April a donné naissance à son petit au parc animalier Animal Adventure Park, dans l'état de New York (États-Unis). Petite nouveauté cependant : l'événement tant attendu a été filmé par une webcam et retransmis en direct sur YouTube. Les images étaient commentées par le propriétaire du parc, et ont été suivies par environ 1,2 million de personnes. Durant plus de deux heures, les internautes ont pu suivre l'évolution de la mise bas, depuis l'apparition des pattes de l'animal jusqu'à son expulsion hors du ventre de sa mère.



Ce girafon est le quatrième mis au monde par April, une girafe âgée de 15 ans. Son genre est encore inconnu, et son nom sera déterminé par concours.



Le direct vidéo de plus en plus utilisé par les zoos

Ce n'est pas la première fois qu'un zoo retransmet un événement lié à ses animaux. En février, le zoo de Washington avait retransmis en Facebook Live le départ du panda Bao Bao en avion vers la Chine. Dès 2014, le zoo de Londres avait quant à lui signé un accord avec Google, autorisant la diffusion d'images d'animaux en direct sur YouTube.

En début d'année, Animal Adventure Time avait également cédé à l'engouement pour ces vidéos et installé une webcam pour lancer des appels aux dons. Mais des internautes s'étaient alors plaints d'images "sexuellement explicites", ce qui avait conduit à l'arrêt temporaire de la diffusion. Les responsables du parc avaient cependant obtenu gain de cause en insistant sur l'objectif "éducatif" de ce projet.