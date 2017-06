VIDÉO - 23 femmes transgenres embauchées par une compagnie de métro en Inde

publié le 20/06/2017 à 17:28

Dans la ville de Kochi, dans le Sud-Ouest de l'Inde, la compagnie de métro a volontairement décidé d'intégrer à ses effectifs des employées transgenres. Pas moins de vingt-trois femmes, née à l'origine homme, ont donc été embauchées pour travailler sur 11 stations de métro de la ville. "Nous voulons donner aux membres de la communauté transgenre le droit qui est le leur, d'accéder à des emplois dans nos stations", expliqué le directeur de Kochi Metro au journal The Indu.



Seulement, dans un pays où certaines mentalités demeurent encore assez fermées, l'entreprise a tenu à présenter ses nouvelles employées aux usagers des transports en commun. Elle a donc publié une vidéo en laissant la parole à ses nouvelles recrues, qui ont tout de suite exigé le respect de la part des gens qui les croiseraient aux stations du métro.

Je veux que vous me regardiez et que vous voyiez juste une personne en train de faire son travail Une des femmes transgenres employée par Kochi Metro Partager la citation





Voilà ce que ces femmes disent dan la vidéo : "Vous êtes surpris de me voir ? Habillée avec cet uniforme? Parlant comme vous ? Je sais que vous l'êtes. Quand vous me regardez, je ne veux pas que vous voyiez quelqu'un qui a besoin de pitié. Je ne veux pas que vous soyez dégoûté en me voyant. J'ai aussi de l'ambition, des espoirs et des rêves. Faites-moi une faveur : quand vous me voyez, ne me regardez pas à deux fois. Je veux que vous me regardiez et que vous voyiez juste une personne en train de faire son travail."



Sur les réseaux, les réactions positives n'ont pas tardé à fuser.

That's a great news, it shows that We are evolving ¿ https://t.co/vaNnidQjTC — Rubina Dilaik (@RubiDilaik) 20 juin 2017

"C'est une bonne nouvelle, cela montre que nous évoluons"

"Un changement remarquable"



"Nous grandissons et progressons"