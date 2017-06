Un bébé de six mois dans une maternité

publié le 09/06/2017 à 11:03

Vie professionnelle épuisante, allers-retours à l'hôpital fréquents, démarches administratives épuisantes... La grossesse peut relever du parcours du combattant. Trystan Reese en sait quelque chose. Transgenre, cet Américain doit accoucher de son premier enfant au mois de juillet. Le futur papa, né femme, a conservé son utérus. Il a commencé à prendre des hormones il y a près de dix ans avant d'arrêter son traitement lorsqu'il a découvert sa grossesse.



"Tous les docteurs avec lesquels j'ai parlé m'ont dit : 'C'est possible'", se souvient Trystan Resse, qui partage la vie de Biff Chaplow depuis sept ans. Le couple, installé à Portland dans l'Oregon, a déjà adopté deux enfants et a tenté par le passé de concevoir un enfant. En vain. L'essai s'est conclu par une fausse couche au bout de six semaines de grossesse.

C'est pourquoi le jeune homme de 34 ans explique à CNN (en anglais dansla vidéo ci-dessous) être "constamment sous supervision médicale" afin de ne rien laisser au hasard. Aujourd'hui, c'est un homme "fou de joie" qui s’apprête à devenir un père biologique, même s'il reconnaît être éprouvé par la haine de certains sur les réseaux sociaux. Sa démarche se situe pourtant aux antipodes : "La raison pour laquelle vous avez un enfant est guidée par la volonté de répandre de l'amour dans le monde".