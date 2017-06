publié le 16/06/2017 à 23:46

Après plus d'un demi-siècle de vives tensions entre Cuba et les États-Unis, Barack Obama s'était affairé à renouer le dialogue avec l'île au prix d'une visite historique à la Havane en mars 2016. Une tentative mise à mal vendredi 16 juin par son successeur Donald Trump qui s'en engagé depuis la Floride à redéfinir en profondeur le rapprochement avec Cuba, dénonçant avec force le régime "brutal" au pouvoir à La Havane.



Et le 45e président des États-Unis de promettre "un meilleur accord pour les Cubains et pour les États-Unis". Dans le quartier de Little Havana, le milliardaire a annoncé la limitation des transactions avec les entités contrôlées par l'armée cubaine, omniprésentes dans le secteur du tourisme, et une application plus stricte des restrictions sur les voyages vers l'île communiste. Malgré son discours ferme, le républicain n'a pas enterré toutes les initiatives de son prédécesseur. Le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux anciens pays rivaux n'est en effet pas remis en cause.

Sur la forme, l'hôte de la Maison Blanche a pris soin d'envoyer des signaux à une base anti-castriste qui lui a apporté un soutien précieux en Floride. Les assouplissements de l'administration Obama "n'aident pas les Cubains, elles ne font qu'enrichir le régime", a-t-il martelé, promettant que l'évolution des relations avec Cuba dépendrait désormais des "réels progrès", de "changements concrets" en termes de libertés politiques et de respect des droits de l'homme.

L'Amérique va dénoncer les crimes du régime Castro Donald Trump Partager la citation





"Maintenant que je suis président, l'Amérique va dénoncer les crimes du régime Castro (...) Nous savons ce qui se passe et nous nous souvenons de ce qui s'est passé", a-t-il ajouté, appelant à la libération de tous les prisonniers politiques détenus sur l'île communiste. S'il est difficile de mesurer a priori les conséquences exactes de la restriction des déplacements sur le secteur touristique cubain, en plein boom, l'annonce de Donald Trump devrait marquer un tournant. Près de 300.000 Américains se sont rendus sur l'île au cours des cinq premiers mois de 2017, soit un bond de 145% sur un an.



Le sénateur démocrate Patrick Leahy, très impliqué sur ce dossier, a dénoncé avec force un retour "vers la politique de la Guerre froide", visant à faire plaisir à "une petite faction" de militants anti-castristes aux États-Unis. Concrètement, Donald Trump a annoncé l'interdiction de toute transaction financière avec le puissant Groupe d'administration d'entreprises (Gaesa, holding d'Etat contrôlé par les forces armées) ou ses filiales. Les vols commerciaux et les croisières vers Cuba ne devraient cependant pas être affectés par cette annonce.

La défense des droits de l'homme, un prétexte ?

L'administration Trump met inlassablement en avant la défense des droits de l'homme sur l'île située de l'autre côté du détroit de Floride. L'argument a surpris tant l'exécutif américain a ostensiblement mis en sourdine ses critiques sur ce thème, à l'égard d'autres pays, comme l'Égypte ou l'Arabie Saoudite. L'exécutif américain a par ailleurs affirmé l'opposition des États-Unis à la levée de l'embargo qui frappe Cuba.



Fin 2016, les États-Unis s'étaient pour la première fois abstenus lors de l'adoption d'une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies réclamant la fin de l'embargo américain imposé à Cuba depuis 1962. Le texte avait été adopté par 191 voix et deux abstentions (États-Unis et Israël) sur les 193 membres de l'Assemblée. Sous des applaudissements nourris, l'ambassadrice américaine de l'époque Samantha Power avait fait valoir la "nouvelle approche" envers La Havane de l'administration Obama.