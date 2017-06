publié le 16/06/2017 à 06:57

Depuis l'annonce de Donald Trump, il y a quinze jours, sept centrales à charbon ont fermé aux États-Unis. Le charbon ne représente plus que 30% de l'électricité là-bas - c'était encore la moitié il y a sept ans. Jeudi 15 juin à Paris, des représentants du Sierra Club (la plus grosse organisation écologiste américaine) et de la Fondation Bloomberg (l'ancien maire de New York, engagé pour le climat), sont venus expliquer, bien remontés, combien ils étaient optimistes.



Ils ont présenté un film concret qui montre pourquoi le charbon n'a plus aucun avenir. Les mines et les centrales sont devenues trop chères, elles ne sont plus rentables. En quinze ans, la moitié ont fermé. Il en reste 280. Mais comme ce sont les États et les villes qui décident des politiques énergétiques, et que la plupart ont décidé d'aller vers les énergies vertes, l'industrie du charbon, qui est aussi très polluante, va continuer de disparaître.

La Fondation Bloomberg assure que Donald Trump n'a pas le pouvoir d'inverser cette tendance et que les États-Unis vont respecter quand même les promesses faites à Paris sur le climat. Le film Renaître de ses cendres sortira sur Internet le 25 juin. Il est d'abord émouvant avec ces mineurs au chômage désespérés. Ils ont voté pour un homme, Donald Trump, qui leur a promis de revenir à l'âge d'or du charbon alors que c'est impossible.



C'est aussi un film optimiste. Il reste 65.000 mineurs aux États-Unis. Le pari est de les reconvertir dans le solaire ou l'éolien, des énergies vertes qui ont déjà créé plus de 400.000 emplois.