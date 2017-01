Cette méthode d'interrogatoire, longtemps considérée comme de la torture, avait été interdite par l'administration Obama.

Président depuis moins d'une semaine, Donald Trump ne perd pas de temps pour s'opposer à son prédécesseur. Après avoir retiré les États-Unis du Traité transpacifique, signé un décret contre l'Obamacare et contre le financement des ONG finançant l'avortement et annoncé le début de la construction du mur avec le Mexique (entre autres), le président américain a tenu un discours sur les méthodes d'interrogatoire des prisonniers qui font froid dans le dos.



Pendant toute sa campagne présidentielle, Donald Trump avait plaidé pour le rétablissement du simulacre de la noyade (waterboarding) lors des interrogatoires de terroristes. Une position qui avait indigné de nombreux Américains, y compris les spécialistes du renseignement anti-terroriste, et les Républicains. Cette méthode, longtemps considérée comme de la torture, avait été supprimée via un loi votée en 2015 par le Congrès.



Mais dans une interview accordée à ABC, le 25 janvier, Donald Trump a déploré la faiblesse des moyens des États-Unis face au terrorisme. "On n'est pas sur un pied d'égalité avec Daesh. Je veux faire tout ce à quoi la loi nous autorise. Mais est-ce que je pense que le waterboarding est efficace ? Absolument, je pense que ça marche."

Trump s'en remet à la CIA et au Pentagone

"Je m'en remets à Pompeo (chef de la CIA Mike) et (au ministre de la Défense James) Mattis et à mon équipe", a expliqué le président américain à ABC. S'ils n'en veulent pas, ça me va. S'ils la veulent, alors je travaillerai à cela. Je veux faire tout ce qui est possible, en restant dans les frontières de la légalité", a-t-il ajouté. "Quand l'État islamique fait des choses que personne n'a faites depuis le moyen-âge, est-ce que je peux m'opposer à la simulation de noyade ? Il faut combattre le feu par le feu", estime le nouveau président américain.



La presse américaine a publié mercredi un projet de décret qui demanderait à l'administration d'examiner la possibilité de rétablir les prisons secrètes de la CIA, ou de modifier le manuel d'interrogatoire utilisé par la CIA et l'armée américaine. Le porte-parole de la Maison Blanche Sean Spicer a toutefois démenti qu'il s'agisse d'un document de la Maison Blanche.