publié le 01/03/2017 à 16:43

"J'ai perdu 97.000 dollars à cause de vous. Je suis en faillite à cause de vous". Lorsque Kamel, un chauffeur Uber de 37 ans se rend compte qu'il transporte le patron de l'entreprise, il ne peut s'empêcher de lui faire part de son mécontentement. La scène est filmée le 5 février à bord du véhicule. La discussion commence calmement, mais le chauffeur s'emporte rapidement, accusant Travis Kalanick, le PDG d'Uber, de l'avoir "mis sur la paille".



"Nous y sommes obligés, sinon nous ferions faillite", répond dans un premier temps le patron. Mais la conversation dégénère, comme on peut le voir sur la vidéo diffusée par Bloomberg. Travis Kalanick finir par sortir de la voiture, qualifiant de "conneries" les propos du chauffeur, ajoutant que certains "accusent toujours les autres pour leurs propres merdes".

Mais le PDG a semble-t-il regretté son coup de sang. Il a écrit un mail à ses salariés seulement quelques heures après la diffusion de la vidéo, et l'a posté sur son blog. Il a tenu à présenter ses excuses au chauffeur "ainsi qu'à la communauté des chauffeurs Uber et à l'équipe d'Uber". Travis Kalanick voit dans cette vidéo un rappel qu'il "doit fondamentalement changer comme dirigeant et grandir. C'est la première fois que je suis prêt à admettre que j'ai besoin d'aide dans la façon de diriger, et je compte en obtenir", a conclu le PDG du groupe.