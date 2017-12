publié le 14/12/2017 à 06:57

Lilly Biagini a 10 ans. Elle n'a plus de jambes. Elle est née avec une maladie qui s'appelle l'arthrogrypose multiple congénitale. Cela veut dire qu'elle ne pouvait pas plier ses genoux. Il y avait une raideur des articulations qui rendait sa vie quotidienne très compliquée. Il y a trois ans, Lilly a fait le choix de se faire amputer. Ceux qui la connaissent disent que ces difficultés l'ont fait mûrir plus vite que les autres. Finalement, elle a fait de cette épreuve et de cette fragilité une force.



Sa mère dit que Lilly est fière. Elle n'a pas du tout honte d'être amputée. Elle ne masque pas ses prothèses sous des pantalons. Elle le vit très bien. Selon Jenifer, la mère, tout cela a fait de Lilly une petit fille qui a confiance en elle, qui a du cran, culottée. Lilly est vraiment forte. Et heureusement, parce qu'elle a traversé une autre épreuve terrible il y a quelques semaines.

Lilly habite en Californie, où il y des grands incendies en ce moment. Mais il y en a déjà eu il y a deux mois, au nord de San Francisco. Des feux gigantesques qui avançaient à une vitesse phénoménale. La petite fille et sa mère ont du fuir leur domicile en cinq minutes. Elles n'ont presque rien pu emporter avec elles. La maison a été totalement détruite, il n'en reste rien.

Lilly se sent "libre"

Tout a disparu, y compris le matériel médical de Lilly. Tout ce qui lui permettait de vivre une vie aussi normale que possible. Lilly n'avait plus que des prothèse de base, à la place des genoux. Lilly se souvient précisément de ce moment d'horreur. Mais son histoire, son sourire et sa joie de vivre ont touché des habitants de cette région. Une entreprise de prothèses a proposé de lui fabriquer gratuitement une nouvelle paire de jambes, pour qu'elle puisse se déplacer plus facilement.



Elle a aussi été invitée à un rassemblement de sports d'hiver. C'est là qu'elle a appris à faire du snowboard. Et pas avec n'importe qui : avec un médaillé paralympique américain qui a été si touché par son histoire qu'il a payé les billets d’avion pour Lilly et sa mère pour venir jusque en Utah, dans les montagnes Rocheuses.



Lilly était très heureuse parce qu'au fond, sur un snowboard, même toute proche du sol, elle se retrouve exactement dans la même situation que les valides. Comme elle le dit, pour la première fois depuis longtemps, elle s'est sentie "libre".