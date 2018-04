et AFP

publié le 15/04/2018 à 16:50

Un drame aussi complexe que sordide s'est déroulé jeudi 12 avril aux États-Unis. Les policiers de Knightdale, dans l'État de New York, ont d'abord trouvé le corps sans vie de Benett Pladl, un bébé de 7 mois. Personne d'autre ne se trouvait dans la maison, raconte CBS. L'enfant était né de l'union incestueuse de Steven Pladl, 45 ans, avec sa propre fille, Katie, âgée elle de 20 ans.



L'affaire avait fait grand bruit lorsque le père et sa fille avaient été incarcérés pour inceste au début de cette année 2018, avant d'être libérés en attente de jugement. Adoptée jeune par une famille qui vivait dans un autre État, Katie Pladl avait retrouvé sa famille biologique et était tombée amoureuse de son propre père.

Mariés depuis le 20 juillet dernier, le père et sa fille avaient donné naissance au petit Benett. Mais la relation dans le couple semblait battre de l'aile et Katie avait décidé de quitter son mari et père. Une décision que ce dernier n'aurait pas acceptée.

Après avoir tué leur enfant, Steven Pladl aurait tué sa femme et le père adoptif de celle-ci, âgé de 56 ans. Il se serait ensuite donné la mort, à plusieurs centaines de kilomètres de leur domicile, où avait été retrouvé Benett quelques minutes plus tôt. L'enquête doit éclaircir les circonstances de ce drame familial et confirmer ou infirmer la culpabilité de Steven Pladl dans le triple meurtre.