publié le 17/04/2018 à 19:27

Des parents ont eu la peur de leur vie. Yimei Wang, 20 ans et étudiante dans une école d'art et de design à Pasadena, en banlieue de Los Angeles (États-Unis), a été enlevée mardi 3 avril, révèle le journal local Pasadena Star-News. C'est du moins ce qu'elle prétendait.



Après la disparition de leur fille, les parents avaient reçu un appel où la jeune femme leur disait être en bonne santé mais avoir besoin qu'ils payent une rançon. Ils avaient par la suite reçu une photo de leur fille attachée et bâillonnée.

Le père, vivant en Chine, s'exécute et paye alors une rançon de près de 70.000 euros. Alertés, les policiers finissent par retrouver Yimei Wang dans un motel près de Pasadena. Elle est seule, et elle va bien.

Un enlèvement mis en scène

En réalité, cette jeune étudiante n'a jamais été enlevée. Devant les enquêteurs, elle a reconnu avoir mis en scène son kidnapping, et envoyé elle-même à ses parents la photo d'elle attachée et bâillonnée. Pour des raisons encore inconnues, elle souhaitait leur extorquer de l'argent.



Arrêtée mercredi 4 avril, elle a été placée en détention provisoire avant d'être libérée sous caution. Elle devra comparaître devant le tribunal pour s'expliquer sur son comportement.