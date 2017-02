Une conseillère de Donald Trump appelle à l'achat des produits d'Ivanka Trump

Kellyanne Conway, membre de la nouvelle administration américaine et déjà décriée pour ses sorties médiatiques, a ouvertement fait la publicité des produits de la marque d'Ivanka Trump.

Kellyanne Conway devient un symbole. Celui des dérives de l'administration Trump. Après avoir inventé de toutes pièces un "massacre" qui aurait été commis par des jihadistes dans une ville américaine, la proche conseillère du nouveau président des États-Unis a récidivé, appelant cette fois les Américains à acheter les produits de la fille de Donald Trump, lesquels ont récemment été retirés de la vente par une grande enseigne.



"Allez acheter les produits d'Ivanka. Je déteste faire les courses (mais) je vais aller en acheter aujourd'hui", a lancé Kellyanne Conway sur la chaîne Fox depuis la Maison-Blanche, ajoutant : "C'est juste une ligne magnifique. Je possède moi-même (des produits). Je vais faire de la publicité gratuite : allez tous en acheter aujourd'hui, vous pouvez en trouver en ligne !"



L'annonce de la conseillère fait suite à une décision de la chaîne de magasins Nordstrom, qui refuse depuis la semaine dernière de vendre la ligne de vêtements et d'accessoires d'Ivanka Trump. Le choix de l'enseigne avait d'ailleurs suscité la colère de Donald Trump, qui avait estimé sur Twitter que sa fille avait été "traitée de manière si injuste par Nordstrom".

Le soupçon de conflit d'intérêts relancé

De leur côté, les démocrates ont vu dans cette sortie "l'exemple même de violation des lois et régulations sur l'éthique gouvernementale", comme l'a écrit l'élu Elijah Cummings dans un courrier à une commission du Congrès, appelant à la saisine du Bureau pour l'éthique gouvernementale. Car les règles fédérales interdisent à tout employé du secteur public d'utiliser ses fonctions "pour son propre gain" ou "pour le soutien à un quelconque produit, service ou entreprise".



Le Bureau pour l'éthique gouvernementale a indiqué jeudi 9 février être submergé d'appels de citoyens ordinaires, précisant cependant ne pas avoir le pouvoir d'"enquêter" ou de "faire respecter les règles", ces compétences appartenant notamment au Congrès ou au FBI.



L'affaire relance les nombreuses suspicions de conflit d'intérêts qui pèsent sur Donald Trump et son entourage depuis l'élection présidentielle. Et le nouveau président a lui-même alimenté ces soupçons en conservant ses parts dans l'empire immobilier qui a fait sa fortune et qui a des ramifications dans de nombreux pays étrangers alliés des États-Unis.