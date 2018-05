Un ours (illustration)

publié le 14/05/2018 à 19:29

Un ours a attaqué une fille de 5 ans dans le Colorado (États-Unis) dimanche 13 mai, rapportent les médias locaux. Vers 2h30, en pleine nuit, une femme a entendu des cris dans son jardin. Dehors, elle voit sa petite fille en train d'être emmenée par l'animal.



La mère a crié sur l'ours, qui a lâché l'enfant. La petite fille était allée dans le jardin après avoir entendu des bruits qu'elle pensait provenir de son chien. Souffrant de graves blessures, elle a été admise à l'hôpital dans la nuit.

Les médecins ont dû l'opérer en urgence et lui faire 77 points de suture. Ils soulignent pourtant que l'enfant a eu de la chance que ses blessures ne soient pas plus graves. "La réaction de la mère a probablement sauvé la vie de la petite fille", explique le chirurgien Charles Breaux Jr. à The Sentinel.

Chasse à l'ours

Les autorités se sont lancées dans une chasse d'envergure pour retrouver l'ours responsable de l'attaque et le tuer. Trois pièges ont été posés à proximité de l'endroit où vivent la mère et sa fille.



Selon les autorités, les ours s'approchent des habitations humaines lorsque le manque de nourriture à l'état sauvage se fait ressentir. Ils rappellent qu'ils "ne chassent pas activement les humains, ils cherchent de la nourriture facile".