David et Louise Turpin lors d'une cérémonie de mariage avec un sosie d'Elvis Presley

publié le 20/03/2018 à 13:05

En janvier dernier, le monde entier découvrait avec stupeur le calvaire enduré par les 13 enfants de David et Louise Turpin, séquestrés dans des conditions abominables à leur domicile de Perris, en Californie, depuis surnommé la "maison de l'horreur".



La police avait en effet découvert "plusieurs enfants enchaînés à leur lit avec des cadenas, dans l’obscurité et dans une odeur pestilentielle". C'est l'une des filles du couple qui avait réussi à donner l'alerte en s'échappant.

Le couple est visé par 12 chefs d'accusations de torture, 7 chefs de maltraitance d'un adulte dépendant, 6 chefs de maltraitance ou négligence d'enfant et 12 pour séquestration. Plusieurs enfants souffrent de déficiences cognitives et de lésions nerveuses. Pendant des années, ils n'ont eu le droit de se doucher qu'une fois par an. Aucun d'entre eux n'a vu un dentiste de sa vie ni de médecin depuis "au moins quatre ans". Ils souffraient également de malnutrition.

Aucun foyer ne pouvait accueillir les six enfants

Après la découverte de ces multiples sévices, les parents ont été inculpés et les enfants mineurs du couple placés en familles d'accueil. CNN a révélé ce lundi 19 mars que ces derniers résidaient désormais dans deux familles différentes du comté de Riverside, toujours en Californie. Aucun foyer ne pouvait les prendre en charge tous les six.



Les deux enfants les plus jeunes sont logés ensemble, tandis que les quatre autres sont réunis sous le même toit. Une source interrogée par le média américain assure quand même que tous les enfants du couple Turpin restent en contact : "Ils se parlent régulièrement sur Skype. Ils sont tous heureux d'avoir changé de cadre".