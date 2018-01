États-Unis : ce que l'on sait des parents de la "maison de l'horreur"

publié le 16/01/2018 à 14:41

L'affaire pourrait être tirée d'un macabre épisode de série. La police californienne a fait une effroyable découverte dimanche 14 janvier, à Perris, une ville située à une centaine de kilomètres au sud-est de Los Angeles. 13 frères et sœurs, âgés de 2 à 19 ans, ont vécu enfermés, attachés et affamés dans la maison familiale.



L'alerte a été donnée par l'une des filles du couple, âgée de 17 ans. Cette dernière a réussi à s'échapper et à appeler les secours grâce à un téléphone portable trouvé à l'intérieur du logement. Cette adolescente, qui était "un peu maigre", affirmait aux policiers que "ses douze frères et sœurs étaient retenus à l'intérieur de la résidence par leurs parents".

Les services de protection de l'enfance ont ouvert une enquête. Le couple, David et Louise Turpin, a été incarcéré pour torture et mise en danger d'enfants, et une caution de neuf millions de dollars par personne a été fixée pour leur éventuelle remise en liberté, a annoncé lundi 15 janvier la police du comté de Riverside.

Un directeur d'école privée

David Turpin est cité comme directeur d'une école privée à Perris par un site internet du département de l'Éducation. L'adresse, dans une résidence pavillonnaire récente, correspond à celle où vit le couple.



D'après le Los Angeles Times citant des registres publics, les Turpin habitaient à cette adresse depuis 2010 et auparavant au Texas. Ils auraient fait faillite deux fois.

Un mariage devant Elvis

Sur une page Facebook au nom de David-Louise Turpin, on voit le couple lors d'une cérémonie qui semble être un mariage. Des clichés montrent le couple échangeant des alliances devant un homme habillé en Elvis Presley et tenant un micro, évoquant les mariages "kitsch" de Las Vegas.



Louise Turpin est en robe longue blanche, son époux en costume et ils sont entourés de treize personnes, des enfants ou de jeunes adultes. Les filles, aux cheveux longs et châtains, portent toutes la même robe mauve à imprimé quadrillé, sauf le bébé en robe rose. Les garçons arborent la même coupe au bol que David Turpin.

