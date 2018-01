États-Unis : des voisins de la "maison de l'horreur" témoignent

David et Louise Turpin, entourés de leurs 13 enfants devant les voitures du dessin animé "Cars"

publié le 17/01/2018

C'est un fait divers sordide. 12 frères et sœurs, dont des enfants, ont été découverts dans la petite ville de Perris (Californie), aux États-Unis. Affamés, sales, ils étaient attachés, certains avec des chaînes pour les entraver.



L'alerte a été donné par une treizième victime, l'une des sœurs séquestrées, qui est parvenue à se soustraire au contrôle de ses parents pour appeler les secours depuis un téléphone portable trouvé dans la maison.

Lundi 15 janvier, la police a annoncé que les parents de la fratrie ont été incarcérés pour torture et mise en danger d'enfants. Ils avaient été arrêtés la veille. "Je ne les ai jamais vus jouer. Nous pensions qu'il s'agissait d'enfants handicapés mentalement, et qu'ils les empêchaient de sortir pour cette raison", confie Mike Clifford, un voisin de 60 ans au Daily Mail. Cet homme a vécu à proximité de la maison de la famille Turpin pendant trois ans à Murietta, en Californie.

Certains enfants "enchaînés à leur lit avec des cadenas"

Ce machiniste aérospatial déclare également qu'il avait l'habitude de voir les enfants "déambuler en cercle, comme s'ils marchaient pendant des heures". Les enfants du couple, âgés de 2 à 29 ans, ont pour certains été retrouvés "enchaînés à leur lit avec des cadenas, dans l'obscurité et dans une odeur pestilentielle", a rapporté la police du comté de Riverside.



Un riverain a également confié au journal britannique The Daily Mirror que la mère, Louise Turpin, avait adopté une attitude très étrange lors de son arrestation. "Elle arborait un petit sourire satisfait et a craché deux fois", relate ce voisin souhaitant préserver son anonymat.