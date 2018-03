et AFP

publié le 29/10/2016 à 21:13

Le chef du gouvernement conservateur espagnol sortant, Mariano Rajoy a obtenu la confiance des députés espagnols samedi 29 octobre. Le vote des parlementaires met fin à dix mois de blocage politique, alors que Mariano Rajoy va pouvoir former un gouvernement. "La confiance a été accordée au candidat Mariano Rajoy Brey", au pouvoir depuis 2011, a annoncé la présidente du Congrès Ana Pastor, à l'issue du vote.



Deux jours auparavant, le Parlement espagnol a refusé aujourd'hui de voter la confiance au Premier ministre conservateur sortant Mariano Rajoy. Le Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) avait pourtant décidé de faciliter l'investiture de l'ancien premier ministre de 61 ans pour mettre fin à la crise politique qui grévait l'Espagne depuis 10 mois. Aucune majorité n'a pu émerger des urnes depuis les élections législatives du 20 décembre 2015.

Le Parti populaire (PP) de Mariano Rajoy avait remporté ces deux derniers scrutins, mais sans majorité absolue et sans alliés. Pour former un gouvernement minoritaire, il avait besoin que les députés socialistes votent la question de confiance ou au moins s'abstiennent. Ce sera cependant un gouvernement faible, appuyé par 137 députés sur 350. Les socialistes, ainsi que Podemos et les libéraux de Ciudadanos, les deux nouveaux partis qui ont bouleversé les équilibres au Parlement, sont décidés à mener la vie dure aux conservateurs.