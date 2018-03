publié le 31/08/2016 à 19:52

Attaque de tomates tueuses en Espagne. Mercredi 31 août à Bunol, un village près de Valence, des habitants se sont livrés à une impitoyable bataille... de tomates, lors de la "Tomatina". Chaque dernier mercredi du mois d'août, cette fête connue à l'international attire des milliers de touristes à travers le monde.

L'origine de cette étrange coutume remonte à 1945, lorsque des jeunes se sont battus en se jetant à la figure toutes sortes de légumes du marché. Cette vieille histoire est par la suite devenue une des festivités espagnoles les plus connues à l'étranger. Cette année, 22.000 personnes étaient attendues pour la célébration. Elles devaient se lancer environ 160 tonnes de tomates.

Cette délirante et pittoresque bataille de la tomate a déjà inspiré de nombreux films. Parmi eux, on compte la comédie musicale britannique Walking on Sunshine en 2014, le road movie indien Zindagi Na Milegi Dobara en 2011 ou encore des publicités télévisées pour des marques internationales.



D'autres villages surfent sur le succès de la Tomatina

Depuis 2002, la Tomatina est devenue une marque déposée. Le village touche ainsi des droits payés par les entreprises qui en utilisent le nom et les caractéristiques. Le tournage dans la ville de Bunol est ainsi estimé à 300.000 euros.

D'autres villages en Espagne cherchent désormais à reproduire le succès de cette fête, près de Madrid à Mataelpino ou encore Haro dans le nord du pays. La mairie de ce petit village a d'ailleurs demandé cette année au ministère du Tourisme d'attribuer à sa "guerre du vin" le label de Fête d'intérêt international. Une façon de rendre plus visible cette célébration mensuelle dans la région viticole de la Rioja, où 7.500 personnes s'aspergent de 75.000 litres de vin.