"En Norvège, les Vikings ont le blues", raconte François Lenglet

publié le 18/01/2018 à 09:39

À Oslo, j'ai acheté le Aftenposten, vénérable quotidien norvégien. C'est le journal de référence ici. À la une de l'édition du mercredi 17 janvier, ce titre que je me suis fait traduire (c'est une citation) : "Je ne suis pas un prédateur sexuel". Je me suis dit qu'il s'agissait de l'une des nombreuses suites de l'affaire Weinstein.



C'était vrai. À ceci près qu'il y a la photo d'une femme souriante en-dessous du titre. C'est la responsable du parti de gauche. Cette femme politique norvégienne de premier plan est accusée de harcèlement sexuel et de menace de mort. La victime présumée, c'est un homme. C'est l'incroyable paradoxe de la situation en Norvège : dans ce pays champion de l'égalité entre les sexes, ce sont maintenant les hommes qui sont parfois victimes des femmes.

J'ai passé l'après-midi dans un centre de soutien psychologique et de conseils pour les hommes, et en particulier les hommes battus par leur conjointe. Le sociologue, qui a monté cette sorte de clinique, reçoit une trentaine d'appels et de visites d'hommes de tous âges chaque jour.

Égalité homme-femme totale

En Norvège, les hommes victimes de violence ont désormais le droit d'accéder aux quarante abris qui avaient été mis en place pour les femmes. Notre défenseur des hommes considère qu'il était plus que nécessaire de réaliser l'égalité entre les sexes, et que cela apporté beaucoup aux hommes, et dans leur vie privée et leur vie professionnelle, mais qu'il est temps d'envisager aussi l'égalité du point de vie du genre masculin.



Il considère qu'on n'en fait plus assez pour les hommes. Il explique qu'il faut, par exemple, permettre aux hommes d'être sage-femme ou assistant maternel, tous ces métiers jusqu'ici très largement réservés aux femmes. Il affirme que les hommes ont une espérance de vie moins longue que les femmes, et que les pouvoirs publics devraient se pencher sur les moyens de lutter contre cette inégalité.



Les hommes sont plus nombreux chez les prisonniers, les SDF, les marginaux et les drogués. Cette disproportion appelle aussi une politique spécifique. Le sociologue note encore que les tribunaux accordent la garde des enfants bien plus fréquemment à la mère, en cas de divorce. Il vise en fait l'égalité totale. Il recoupe les désirs d'une bonne partie de la jeune génération.

En Norvège, c'est la femme qui drague

Cela a changé en bien les rapports entre les hommes et les femmes, à écouter les hommes et les femmes de tout milieu que j'ai rencontrés ici. Ils sont très contents, et il y a un peu de fierté nationale à avoir sinon réussi, du moins fait avancer la cause de l'égalité. C'est vrai qu'il y a plus de divorces qu'auparavant (on est à 44%), mais on l'explique ici justement par l'égalité.



Les femmes dépendant moins de leur conjoint au plan économique, elles sont plus promptes à accepter ou à demander la séparation. Restent évidemment les relations de séduction entre les hommes et les femmes.



C'est assez singulier, mais ici les hommes ne draguent pas, c'est ce que me racontaient des Français mercredi soir, sauf peut-être quand ils ont bu un verre de trop. Pas de galanterie non plus. Et ce sont les femmes qui prennent l'initiative. Là où, dans les pays latins, un homme propose de boire un verre, en Norvège c'est la femme qui propose de boire un café.