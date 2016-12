Les États-Unis réagiront si un autre pays augmente ses capacités nucléaires

Le 22 décembre, le Kremlin avait ordonné le renforcement en 2017 de la force de frappe nucléaire russe.

Crédit : AFP 000_JB3OG

par Eléanor Douet , Avec AFP publié le 23/12/2016 à 17:03

La tension ne retombe pas entre les États-Unis et la Russie. Et cette fois, c'est le camp Trump qui n'hésite pas à monter le ton face au Kremlin. Ce vendredi 23 décembre, Sean Spicer, le futur porte-parole de la Maison Blanche, a affirmé que les États-Unis n'hésiteront pas à réagir si un autre pays augmente ses capacités nucléaires, une fois que Donald Trump aura pris ses fonctions de président, le 20 janvier prochain.



"Il y a des pays autour de la planète en ce moment qui parlent d'augmenter leurs capacités nucléaires. Et les États-Unis ne vont pas observer ça de loin et permettre que cela arrive sans agir en conséquence", a déclaré Sean Spicer sur CNN. Visait-il spécifiquement Moscou ? Interrogé à ce propos, le futur porte-parole a expliqué : "Je parle de la Russie. Il ne s'agit pas seulement d'un pays, mais de n'importe quel pays".



Jeudi, Vladimir Poutine a ordonné le renforcement en 2017 de la force de frappe nucléaire russe, afin de la rendre capable de percer tout bouclier antimissile, comme celui que Washington entend déployer en Europe orientale. "Il faut renforcer le potentiel militaire des forces nucléaires stratégiques, avant tout à l'aide de systèmes de missiles capables de garantir le franchissement des systèmes de défense antimissile existants ou à venir", avait déclaré le président lors d'une réunion avec l'ensemble des responsables des armées russes, cité par les agences russes.