publié le 19/10/2017 à 06:11

Google célèbre les travaux d'un scientifique de renom jeudi 19 octobre. Le mathématicien et astrophysicien américain d'origine indienne Subrahmanyan Chandrasekhar aurait soufflé sa 107e bougie en ce jour. Plus connu sous le nom de "Chandra", il a permis de déterminer comment une naine blanche devient instable pour s'effondrer ensuite en étoile à neutrons.





Membre de le Royal Society, institution britannique fondée en 1660 destinée à promouvoir les sciences, "Chandra" a publié plus de 300 articles en 50 ans de carrière. Celui qui a obtenu la nationalité américaine partage un Prix Nobel de physique avec William Fowler pour ses travaux sur le processus physiques qui régissent la structure et l'évolution des étoiles.

Subrahmanyan Chandrasekhar, neveu d'un prix Nobel de physique de 1930, est décédé le 21 août 1995 à Chicago, ville dans laquelle il enseignait.



Comme il a l'habitude de le faire pour rendre hommage aux personnalités (scientifiques, artistes, architectes...), le moteur de recherche américain consacre un "Doodle" à Subrahmanyan Chandrasekhar.

Google célèbre la naissance du Prix Nobel de physique Subrahmanyan Chandrasekhar Crédit : Capture d'écran / Google