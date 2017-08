Google marque préférée des consommateurs dans le monde

publié le 30/08/2017 à 17:42

À chaque pays sa marque préférée. L'institut YouGov a publié son dernier classement BrandIndex au niveau mondial, mais aussi dans une trentaine de pays, dont la France. Ce dernier classe les enseignes en fonction de leur image auprès des consommateurs, mais aussi de leur visibilité et de l'intention d'achat auprès des clients. L'étude a été réalisée du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 dans plusieurs pays dans le monde.



Les nouvelles technologies trustent les premières places du classement, Google se hissant en tête, juste devant YouTube. Suivent Facebook, Samsung et Whatsapp. L'"iPhone d'Apple" et Amazon arrivent juste après.

Les géants du web et les entreprises américaines composent le début de ce classement et il faut attendre la huitième place pour trouver une entreprise qui ne réponde pas à ces deux critères, à savoir Toyota. Adidas et Colgate sont respectivement classées 9e et 10e. Coup dur pour Netflix, 5e l'année dernière, et qui n’apparaît plus dans le Top 10.

Les Français attachés à leurs marques tricolores

Du côté de la France, le classement n'est pas le même. C'est Decathlon qui arrive en tête. YouTube, Samsung et Google suivent l'enseigne d'équipements sportifs. Le reste du classement est exclusivement composé de marques françaises. Michelin, Bonne Maman, Evian, Cristaline, La Laitière et Perrier clôturent ce Top 10.

Le classement français BrandIndex Crédit : YouGov BrandIndex

Ce classement permet également de découvrir quelles marques ont vu leur réputation le plus progresser par rapport à l'année dernière. À ce jeu-là, c'est la compagnie de vol low cost Ryanair qui arrive en tête. Deezer et BlaBlaCar voient également leur cote auprès des consommateurs s'améliorer en une année.