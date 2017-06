publié le 22/06/2017 à 01:01

Il n'est pas très connu du grand public et pourtant le travail d'Oskar Fischinger, qui mêle musique et art graphique, a inspiré de grands noms du cinéma et de l'animation, à l'instar de Walt Disney pour Fantasia. Né le 22 juin 1900 à Gelnhausen en Allemagne, ce peintre et réalisateur est tout d'abord reconnu pour avoir réalisé, dans les années 1920 et 1930, des films abstraits d'animation en volume à base de pâte à modeler, ce que l'on appelle aujourd'hui du stop-motion. Cela consiste à filmer image par image un objet et donner l'impression qu'il s'anime.



En 1921, il rencontre le critique de théâtre Bernhard Dieblod qui l'initie à la réalisation. Son premier film sort en 1927. Avec peu de ressources financières, il parvient tout de même à ouvrir un studio, grâce auquel il créé les effets spéciaux pour diverses productions. En 1928, le réalisateur Fritz Lang l'engage. Lorsqu'il ne travaille pas, il expérimente. Ce qui l'amène à produire la série Studies : une série d'animation au fusain synchronisée avec de la musique populaire et classique. Une création qui tape dans l'œil d'Universal Pictures, qui en rachète les droits. Il entre ensuite à la Päramount Pictures et s'installe à Hollywood qui a été bluffée par son œuvre abstraite Komposition in Blau, réalisée en 1935.

Oskar Fischinger est également célèbre pour avoir inventé le Lumigraph, une machine permettant de réaliser des figures lumineuses en couleur à partir des mains ou de divers objets.



Google dédie donc un très beau doodle à Oskar Fischinger et propose aux internautes de composer leur propre création musicale et de la partager.

Le doodle dédié à Oskar Fischinger