Donald Trump fait ses débuts à l'ONU cette semaine

et Loïc Farge

publié le 18/09/2017 à 06:49

Hors Europe, Donald Trump ne s'est rendu qu'en Arabie Saoudite et en Israël depuis son élection. C'est pourquoi il est très attendu à l'ONU à partir de ce lundi 18 septembre. Il doit expliquer au fond ce qu'il entend par "L'Amérique d'abord" - son cap, sa grande idée directrice en politique étrangère. Il doit le faire dans cette enceinte de près de 200 pays, par définition lourde et lente. Pendant la campagne, il a dénoncé les Nations Unies. Depuis son élection il a même écrit que c'était en somme un "club" - c'était son expression, un "club de fainéants". Il peste contre la bureaucratie onusienne, il veut la réformer sur le ton "vous allez voir ce que vous allez voir".



Un diplomate français regarde cela avec intérêt, mais il cache mal son scepticisme moqueur. En fait ce que cherche Donald Trump, c'est surtout réduire le financement américain, qui couvre aujourd'hui un quart du budget. Cela ne concerne pas que le siège de l'ONU à New-York, mais aussi l'Unesco, l'Unicef, le Haut-Commissariat aux réfugiés, etc., les missions de la paix.

Il rencontrera Emmanuel Macron ce lundi, dès l'arrivée du président français. Le sujet numéro un entre eux ce sera évidemment l'accord de Paris sur le climat. Des déclarations contradictoires, ces derniers jours, laissent penser que les États-Unis pourraient finalement ne pas en sortir, s'il obtiennent des contreparties. C'est assez vague et confus, mais visiblement quelque chose a changé. Il y a peut-être une ouverture. Son conseiller les plus nationaliste, Steve Bannon, qui en faisait un symbole, a quitté cet été la Maison Blanche.