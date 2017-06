Trump fait installer de fausses unes élogieuses du "Time" dans ses propriétés

publié le 28/06/2017 à 18:40

Donald Trump laisse souvent exploser sa rage contre ce qu’il appelle les "fake news", les fausses informations. Encore aujourd’hui, deux tweets ont été postés avant 7 heures du matin pour dénoncer les supposés "mensonges de la presse".



Mais un journaliste du Washington Post, lauréat du prestigieux prix Pulitzer pour ses enquêtes pendant la campagne de Donald Trump, révèle que le président a fait afficher dans plusieurs propriétés de fausses unes du magazine Time à sa gloire. Ces dernières sont visibles dans au moins cinq golfs possédés par le milliardaire, notamment dans l'état de Virginie, en Écosse, mais aussi dans son domaine de Mar a Lago en Floride. La fausse une visible dans l'article du Washington Post est datée de mars 2009, alors que le vrai magazine Time faisait en réalité sa une sur l’actrice Kate Winslet.

Le travail des faussaires est assez grossier : ils n’ont même pas pris la peine de copier la typographie du magazine, ou de reproduire soigneusement le traditionnel liseré rouge. Le ton est également différent de celui de Time Magazine : "The Apprentice is a television smash !", (The Apprentice est un succès télé, ndlr) en référence aux audiences de son émission de télé-réalité.

La Maison Blanche refuse de commenter l'affaire

De son côté, le Time Magazine confirme que cette une est fausse, et a demandé le retrait de ces fausses couvertures. La Trump Organization, propriétaire des clubs, a quant à elle refusé de répondre au Washington Post. Tout que la porte-parole adjointe de la Maison Blanche qui a répondu dans un courriel qu’elle ne commentait pas la décoration des clubs de golf Trump.



Au lendemain de son investiture, Donald Trump s’était vanté dans un discours d’être la personnalité qui avait eu le plus souvent les honneurs de la une du magazine fondé en 1923. Une affirmation fausse, puisque la distinction revient à Richard Nixon (qui doit cet honneur à l’affaire du Watergate, ndlr). Avant d’entrer en politique, Donald Trump n’était apparu qu'une seule fois en une de Time Magazine, en 1989.



Après les révélations, Donald Trump a accusé une nouvelle fois dans un tweet le Washington Post de publier des "fake news" en mettant en cause Amazon, à qui il reproche de ne pas payer d’impôts. Une accusation là encore démontée par Forbes. Le Washington Post est la propriété de Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon, deuxième homme le plus riche du monde.



Depuis la publication du journal américain, de nombreux internautes s’amusent à poster sur les réseaux sociaux de fausses unes de Time Magazine, toujours avec Donald Trump.