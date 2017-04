Donald Trump boude le Dîner des correspondants et se paye la tête des journalistes

publié le 01/05/2017 à 01:58

C’est une tradition à laquelle Donald Trump n'a pas souhaité se soumettre : samedi 29 avril se tenait le Dîner annuel des correspondants. Depuis 1924, cet événement regroupe le président et le vice-président des États-Unis et les journalistes chargés de couvrir l'actualité présidentielle. Mais le chef d'État actuel a préféré leur faire faux-bon : si les acteurs de la presse ont bien répondu présent, Donald Trump a préféré célébrer les 100 premiers jours de son mandat avec une réunion publique en Pennsylvanie.



Face à des milliers de sympathisants, l'homme d'affaires de 70 ans a eu quelques mots pour la réunion qu'il a choisi d'ignorer : "Comme vous le savez, une autre grande réunion a lieu ce soir à Washington", a-t-il déclaré face à son audience, qui a accueilli l'évocation de ce dîner par des huées. "Un grand groupe d'acteurs hollywoodiens et de médias de Washington se consolent mutuellement dans une salle de bal d'un hôtel de notre capitale (...) et je ne pourrais pas être plus heureux qu'à plus de 160 kilomètres de ce pétrin à Washington, à passer ma soirée avec vous tous."

À Washington, la presse se défend

Au même moment, le journaliste de Reuters Jeff Mason donnait un discours vibrant dans lequel il insistait sur l’importance de la mission de la presse : "Nous ne pouvons ignorer le langage utilisé par le président pour définir ce que nous sommes et ce que nous faisons (...) La liberté de la presse est l'une des bases de notre démocratie. Discréditer cela en cherchant à délégitimer les journalistes est dangereux pour une République saine. (...) Nous ne divulguons pas de "fake news". Nous ne sommes pas des organes de presse en faillite. Et nous ne sommes pas les ennemis du peuple américain."

Hasan Minhaj, un humoriste américain, s’est lui aussi attaqué au président des États-Unis : "Le leader du monde libre n'est pas ici ce soir. C'est parce que Moscou, c'est loin d'ici, Vlad n'a pas pu venir à temps", a dit le comédien, faisant référence au président Russe.