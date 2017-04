"J'irai danser à Orlando", un an après, Philippe Corbé publie un livre personnel et poignant

publié le 27/04/2017 à 21:38

Les auditeurs de RTL le connaissent bien. Philippe Corbé est le correspondant aux États-Unis de la station de la rue Bayard, mais aujourd'hui, ce n'est pas le journaliste qui s'exprime, mais l'homme. Philippe Corbé publie J'irai danser à Orlando (ed. Grasset), le 3 mai prochain. Ce roman constitue la poursuite du magnifique texte qu'il avait publié sur internet après l'attentat au Pulse, boîte gay d'Orlando, dans la nuit du 11 au 12 juin 2016. Un attentat dans lequel 49 personnes avaient été abattues par un seul homme.



Le journaliste a ressenti le besoin de raconter ce drame autrement qu'à travers ses reportages pour RTL. "J'étais parti là-bas, en urgence (...) Pendant quelques jours, j'avais fait mon métier aussi bien que je le pouvais, en serrant les dents, en essayant d'être le plus professionnel possible et je suis reparti très mal, très mal", raconte-t-il.

"Je me souviens, j'étais dans l'avion, j'avais envie de vomir, j'étais déstabilisé", poursuit-il, tout en expliquant qu'il ne comprenait pas pourquoi il était tant bousculé par ce drame et pourquoi il ne parvenait pas à exprimer ce qu'il ressentait. Philippe Corbé avait alors ressenti le besoin d'écrire quelques mots sur cet attentat, "comme une bouteille à la mer sur les réseaux sociaux".

Dans ce texte très fort, pudique et personnel, l'homme abordait son homosexualité, sa foi, ses nuits dans les bars de Paris, New York et Amsterdam. Une première étape qui n'était pas suffisante pour lui. "J'avais envie dans l'urgence de mettre sur papier, comme une forme de thérapie ce que je ressentais, ce que j'avais vécu. Et finalement, ce que ça a réveillé chez moi, moins l'attentat lui-même que l'écho que l'attentat avait chez moi, c'est cette histoire collective, ces garçons, ces filles qui se sont battus, victimes parfois de discriminations, de crachats, de difficultés et qui sont passés en quelques décennies d'un mépris, une obscurité à une ouverture, une liberté. Et il ne faudrait pas penser que cet attentat est un retour en arrière", explique Philippe Corbé.