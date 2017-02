publié le 23/02/2017 à 22:51

Gare à celui qui voudra se moquer de Donald Trump. D'après une enquête de CNN, le président des États-Unis aurait acheté 3.643 noms de domaine au cours de ses 20 dernières années, et ce, pour éviter les moqueries à son sujet. La chaîne américaine a épluché les acquisitions et les transferts de sites internet par Donald Trump grâce à l'outil DomainTools. Des noms de domaine qui contiennent son propre patronyme ou des formulations qui auraient pu permettre à ses détracteurs de créer des plateformes critiques ou satyriques à son égard.



Parmi de ces noms de domaine on y trouve des très sérieux, comme DonaldjTrump.com, son premier site web acheté en 1997 mais aussi TrumpOrganization.com ouvert en 1999 et qui renvoie aujourd'hui vers le site Trump.com. Mais d'autres noms de domaines achetés par le président américain ces 20 dernières années sont un peu plus surprenants. CNN cite par exemple le cas de ChicagoTRumpLimo.com qui ouvre un site de vêtements griffés Proud2bDeplorable qui signifie "Fier d'être déplorable"...

Mais l'objectif premier de Donald Trump était surtout d'anticiper les critiques de ceux qui veulent salir son image. Il a donc fait l'acquisition des sites TrumpFraud.com (Trump fraudeur) et TrumpScam.com (Trump Escroquerie) et non sans humour, il a même déposé le nom de domaine ImBeingSuedByTheDonald.com, qui signifie Le "Donald Me Poursuit En Justice".

En 2012, la Trump Organization aurait également acheté le nom de domaine VoteAgainstTrump.com et NoMoreTrump.com. La plupart des sites sur lesquels Donald Trump a mis la main redirigent les visiteurs vers des pages vides ou alors vers l'un des sites officiels consacrés au président.