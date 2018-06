et AFP

publié le 14/06/2018 à 03:24

Plus de 1.200 hooligans britanniques ont été empêchés de se rendre en Russie pour la Coupe du Monde, a annoncé mercredi 13 juin le gouvernement britannique, à la veille du coup d'envoi de la compétition.



La Football Banning Orders Authority (FBOA), autorité chargée des interdictions de stade rattachée au ministère de l'Intérieur, a ordonné à 1.312 personnes de remettre leurs passeports à la police début juin. Les policiers conserveront ces documents jusqu'à la finale, le 15 juillet. Mercredi, la police en Angleterre et au pays de Galles avait récupéré 1.254 passeports, a indiqué le gouvernement.

"La Coupe du Monde est la fête du football et il n'y a pas de place pour la violence ou le désordre", a déclaré le secrétaire d'État chargé de la police et des pompiers, Nick Hurd, cité dans un communiqué. Il a exprimé sa gratitude envers les forces de l'ordre qui ont pris "les mesures nécessaires pour faire en sorte que ces voyous ne puissent pas gâcher le tournoi pour les vrais fans".

10.000 Britanniques au Mondial

En plus de ces interdictions, la police sera déployée dans les principaux ports britanniques pendant la Coupe du Monde pour empêcher des fauteurs de troubles connus de se rendre en Russie avant et pendant le tournoi.



Une délégation policière britannique "se rendra en Russie, à la demande du pays hôte, pour travailler avec ses homologues locaux afin d'assurer un tournoi sûr et sans problème pour les supporters anglais", a aussi précisé le gouvernement.



Environ 10.000 personnes devraient voyager du Royaume-Uni vers la Russie à l'occasion de la Coupe du Monde. La sélection des "Trois Lions" débutera sur le terrain lundi contre la Tunisie.