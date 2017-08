publié le 26/08/2017 à 02:10

L'escalade des tensions continue entre Américains et Coréens. La Corée du Nord a tiré trois missiles balistiques à courte portée samedi matin en mer du Japon, a affirmé l'armée américaine. Quelques minutes avant cette annonce, la Corée du Sud avait déclaré que son voisin avait tiré des "projectiles non identifiés". Aucun des missiles tirés du site nord-coréen de Kittaeryong n'a présenté de menace pour les États-Unis ou le territoire américain de Guam, dans le Pacifique, a précisé un porte-parole du commandement de l'armée américaine dans le Pacifique.



"Le premier et le troisième missile ont explosé quasi instantanément", a ajouté le porte-parole, soulignant que les trois tirs se sont étalés sur 30 minutes. Ces tests ont eu lieu en pleines manœuvres militaires entre forces américaines et sud-coréennes, a précisé le ministère sud-coréen de la Défense. Selon ce ministère, les tirs ont commencé à 06h49 samedi (21h49 GMT vendredi) et les projectiles ont parcouru environ 250 km.

Une réponse aux manœuvres militaires américaines et sud-coréennes

Le président sud-coréen Moon Jae-in a été immédiatement informé de ces tirs et "les forces armées ont entamé une stricte surveillance du régime nordiste (de Pyongyang) afin de pouvoir répondre à d'autres provocations", a encore indiqué le ministère de la Défense à Séoul. Ces tests de missiles ou d'autres projectiles par le régime de Pyongyang, et notamment de missiles balistiques intercontinentaux, sont la réponse traditionnelle de la Corée du Nord aux manœuvres militaires annuelles des forces sud-coréennes et américaines.

Actuellement, des dizaines de milliers de soldats et de personnels militaires des deux pays prennent part à ces manœuvres, dans le cadre d'un exercice baptisé "Ulchi Freedom Guardian". Largement fondées sur des simulations par ordinateurs, ces manœuvres doivent durer deux semaines et ont débuté lundi 21 août dernier. Les deux alliés présentent ces manœuvres comme défensives, mais aux yeux de Pyongyang, elles sont la répétition provocante de l'invasion de son territoire. Chaque année, la Corée du Nord brandit la menace de représailles militaires.