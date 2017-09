publié le 04/09/2017 à 19:40

Une fois de plus, Ri Chun-Hee a répondu présente. Dimanche 3 septembre, la présentatrice de la télévision nord-coréenne reprenait du service pour annoncer avec fierté que le sixième essai nucléaire pratiqué par le régime de Kim Jong-Un était une "réussite parfaite". Un test pour s'assurer cette fois de l'efficacité de la bombe H, considérée comme la plus puissante arme nucléaire qu'il existe.



Pour faire cette annonce, Kim Jong-Un a donc choisi Ri Chun-Hee, présentatrice chevronnée septuagénaire. À chaque événement majeur, c'est elle qui transmet les informations aux téléspectateurs sur l'unique chaîne du régime, la "Korean Central Television (KCTV).

Vêtue d'une traditionnelle robe coréenne ornée d'un badge à l'effigie de Kim Il-Sung et de Kim Jong-Il, elle apparaît durant quelques minutes pour vanter les expérimentations de Kim Jong-Un. Comme d'habitude, son discours est rodé et sert le régime communiste. Principal outil de propagande du régime, la "Korean Central Television" (KCTV) diffuse ses programmes durant une douzaine d'heures par jour.

Elle a survécu aux purges politiques qui ont mis fin à la carrière de plusieurs de ses collègues. "The Guardian" Partager la citation





En 1994, Ri Chun-Hee avait été choisie pour annoncer la mort de Kim Il-Sung, fondateur du pays. Sept ans plus tard, elle revenait sur le petit écran, cette fois pour relater le décès de Kim Jong-Il, fils de Kim Il-Sung. À la retraite depuis 2012, Ri Chun-Hee revient, de plus en plus souvent, sur le plateau de la télévision coréenne pour relater les essais nucléaires que livre actuellement la Corée du Nord.



Selon des informations rapportées par le quotidien britannique The Guardian, la présentatrice est née en 1943 à Tongchong, une commune située au sud de la Corée du Nord. Après avoir étudié les arts du spectacle à l'université, elle a fait ses débuts en tant qu'actrice de cinéma dans les années 60. Dix ans plus tard, elle s'illustre comme présentatrice de la télévision nord-coréenne. "Durant plusieurs décennies, elle a esquivé les réformes et a survécu aux purges politiques qui ont mis fin à la carrière de plusieurs de ses collègues", souligne le quotidien.

Une nouvelle résolution de sanctions

En 2009, dans un portrait qui lui était consacré, le magazine nord-coréen Chosun Monthly la présentait comme une femme d'influence. "Quand Ri fait des annonces ou des déclarations, les ennemis tremblaient de peur", notait le média.



Les États-Unis ont annoncé, ce lundi 4 septembre, négocier à l'ONU une nouvelle résolution de sanctions contre la Corée du Nord. Des sanctions qu'ils souhaitent voir approuver le 11 septembre, lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité au cours de laquelle Pékin et Moscou ont prôné le "dialogue". La France et la Grande-Bretagne, autres membres permanents du Conseil, ainsi que le Japon, membre non-permanent, ont affirmé être favorables à de nouvelles peines.