Corée du Nord : qu'est ce que la bombe H ?

Kim Jong-Un inspecte une bombe de nature non vérifiée, à une date non communiquée

publié le 04/09/2017 à 11:01

Sixième essai nucléaire, dimanche 3 septembre, pour la Corée du Nord, et "une réussite parfaite" des mots mêmes du régime de Pyongyang. La Corée du Nord prétend avoir manié, pour cet essai, une bombe H, ou bombe à hydrogène. Si l'information n'est pas confirmée par les experts, la nouvelle a de quoi alerter. Combinant les deux principes physiques de fusion et de fission, cette bombe thermonucléaire produit une explosion beaucoup plus puissante qu'une déflagration due à la seule fission, phénomène utilisé pour la bombe A larguée sur Hiroshima en 1945.



Développée dans les années 1950, la bombe H décuple la puissance de frappe avec 10 millions de tonnes de TNT. Elle fonctionne sur un principe proche de celui du soleil, qui tire également sa chaleur de la fusion des atomes. C'est en utilisant une bombe A que la bombe H va reproduire ce phénomène, la fusion des atomes nécessitant une forte pression et une forte chaleur (environ 100 millions de degrés).

Lors de sa fission, la bombe A, première actrice du processus, chauffe et projette des rayons X qui vont déclencher, en quelques nano-secondes, la bombe H.