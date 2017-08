publié le 30/08/2017 à 11:24

C'est un pas de plus dans l'escalade des tensions autour de la Corée du Nord. Mardi 29 août, Pyongyang a en effet effectué un tir de missile balistique au-dessus du Japon. Si une telle pratique n'est pas inédite, les derniers missiles à avoir survolé l'archipel nippon remontent à 2009 et 1998. Une éternité tant le régime nord-coréen s'est doté de programmes beaucoup plus sophistiqués depuis.



Mais depuis plusieurs semaines, les tensions se sont ravivées et Pyongyang a déjà mené deux tests clandestins de missile intercontinental balistique lors du dernier mois. Si l'Île de Guam et les États-Unis étaient la cible numéro un des menaces nord-coréennes, c'est bien en direction du Japon que le tir à ce coup-ci été effectué. L'engin, qui a parcouru 2.700 kilomètres à une altitude maximum d'environ 550 kilomètres, a été tiré vers l'est, survolant pendant deux longues minutes l'île d'Hokkaido, avant de s'abîmer dans l'océan Pacifique.

Une menace prise particulièrement au sérieuse par les autorités nippones. Preuve en est, le déclenchement du J-Alert, un système d'alerte développé en 2007, pour prévenir en masse la population du pays lors d'un danger imminent.

Smartphone, télévision, transports...

Des millions de Japonais, situés sur la trajectoire du missile balistique, ont donc été réveillés brutalement par des sirènes et la diffusion de messages d'alerte dès 6 heures du matin, peu de temps après le lancement. "Il y a peu de temps, un missile a apparemment survolé cette zone. Si vous trouvez des objets suspects, ne vous en approchez pas et appelez immédiatement la police ou les pompiers", disait l'un de ces messages, également visibles à la télévision. Les autorités appelaient alors les habitants à se mettre à l'abris "dans des bâtiments sûrs ou en sous-sol".



À la télévision et à la radio, les programmes ont rapidement été arrêtés pour céder la place, là encore, à des messages d'alerte quant à un potentiel danger.



Dans la rue, une alarme a retenti alors que les transports en commun, de même que le trafic ferroviaire, ont été arrêtés. Les écrans publics et autres panneaux d'informations ont alors été réquisitionnés pour diffuser certains messages. "Toutes les lignes sont perturbées. Motif : tir de missile balistique", pouvait-on ainsi lire à Sapporo, principale cité de Hokkaido.



Des messages transmis en moins d'une minute

Le système J-Alert fonctionne via un satellite et permet de prévenir les autorités d’un potentiel problème en quelques secondes avant de relayer les informations aux citoyens dans la foulée via smartphones, écrans géants ou encore haut-parleurs.



Ce dispositif d'exception n'est pas seulement réservé aux tirs de missiles balistiques provenant de la Corée du Nord. Au contraire, celui-ci a notamment été mis en place afin d'avertir la population lors d'importantes catastrophes naturelles, comme ce fut le cas en 2011. Mais la montée en puissance des programmes nord-coréens a conduit le Japon a ajouté ces menaces à la liste du système d'alerte.



Avant même cette mesure d'urgence, le gouvernement nippon avait décidé de transmettre aux citoyens un "guide de protection aux attaques armées et terroristes", disponible en PDF, intégrant pour la première fois une série d'instructions sur le comportement à adopter en cas d'attaques ballistiques nucléaires.