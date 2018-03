Colombie : la planète réunie au chevet de la biodiversité en crise

publié le 19/03/2018 à 06:14

Pas moins 128 pays sont réunis à partir de ce lundi 19 mars en Colombie pour essayer d'éviter une extinction massive d'espèces - ce serait la première depuis la disparition des dinosaures, il y a 65 millions d'années. Et le risque est important.



Si le réchauffement atteint plus de 4 degrés avant la fin du siècle, la moitié des espèces vont disparaître, selon une étude du WWF. Même si on réussit à limiter la hausse à 2 degrés (donc simplement à appliquer l'Accord de Paris), un quart des plantes et des animaux sont de toute façons condamnés.

Il y en a déjà qui ont presque disparu. C'est le cas de 90% de la population de certains poissons. Cet appauvrissement a aussi un impact pour nous. Moins de biodiversité, c'est moins de nourriture, plus de pollution de l'eau. Car les plantes, ça dépollue.

Alors la nature est bien faite, elle sait s'adapter. Quand il fait trop chaud en Arctique, les poissons remontent vers le nord. Plus près de chez nous, on trouve même aujourd'hui des sardines en mer du Nord. Il y a déjà eu des changements de températures dans l'Histoire, mais aussi rapides jamais.

L'homme peut encore agir

Les scientifiques pensent donc que les espèces cette fois n'auront pas le temps de s'adapter. Les plus fragiles étant les amphibiens et les reptiles. Vous avez déjà des tortues qui ne font plus que des bébés femelles à cause du réchauffement en Australie.



Donc l'homme peut agir de deux façons, limiter le réchauffement et ne pas fragiliser un peu plus les espèces avec le tourisme de masse sur les îles, l'agriculture intensive, l'urbanisation ou le braconnage.



C'est l'enjeu de cette conférence en Colombie, proposer des solutions pour qu'on ne retrouve pas tout seuls ou presque dans un siècle.