Corée du Nord : la rencontre entre Kim Jong-Un et Donald Trump s'officialise

publié le 10/04/2018 à 04:00

Les relations entre Washington et Pyongyang continuent-elles à se réchauffer ? Pour la première fois, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a évoqué publiquement un "dialogue" avec son homologue américain, alors que se précise le sommet entre Donald Trump et Kim Jong-Un, annonce ce mardi 10 avril l'agence de presse nord-coréenne KCNA. Bien que n'évoquent pas directement le nom du président américain, l'idée d'un sommet commun fait son chemin.



Kim Jong Un a présenté un rapport devant des hauts responsables du parti unique "sur la situation dans la péninsule coréenne", incluant "la perspective du dialogue entre les Etats-Unis et la DPRK" (acronyme officiel de la Corée du nord), selon KCNA. Après des mois de provocations et d'échanges de noms d'oiseaux, les deux dirigeants semblent bien être sur le point de se rencontrer.

Devant la presse lundi, Donald Trump a affirmé que sa rencontre avec Kim Jong Un se tiendrait "en mai ou début juin". "Nous les rencontrerons (les Nord-Coréens, ndlr) en mai ou début juin", a-t-il déclaré.

La dénucléarisation au coeur des négociations

Après des mois de menaces de guerre entre Washington et Pyongyang autour du programme nucléaire nord-coréen, des négociations sont en cours pour préparer ce sommet très attendu. Dimanche 8 avril, le Wall Street Journal a rapporté que la Corée du Nord avait confirmé directement auprès des Etats-Unis qu'elle était prête à négocier sur la dénucléarisation.



"Je pense qu'il y aura un grand respect mutuel et nous espérons qu'il y aura un accord sur la dénucléarisation" lors de cette rencontre, a dit Donald Trump. "Nous espérons que la (nouvelle) relation sera très différente de ce qu'elle a été pendant beaucoup, beaucoup d'années", a ajouté le président américain.



Par ailleurs, dans son rapport Kim Jong-Un a également évoqué les relations avec la Corée du Sud. Pyongyang a également mentionné le prochain sommet avec son homologue sud-coréen, Moon Jae-in, prévu pour le 27 avril, selon KCNA.