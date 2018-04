La mise en contact des spermatozoïde s et des ovocytes lors d'une fécondation in vitro. (illustration)

publié le 12/04/2018 à 09:57

Un bébé chinois est né quatre ans après la mort de ses parents dans un accident de voiture, rapporte la BBC. Décédé en 2013, le couple avait congelé plusieurs embryons dans l'espoir d'avoir un enfant via une fécondation in vitro. Le petit garçon, baptisé Tiantian, est né en décembre dernier d'une mère porteuse laotienne.



Après l'accident, les parents des victimes ont mené une longue bataille juridique pour pouvoir utiliser ces embryons. L'absence de précédent ne facilitant pas les choses. Ils ont finalement obtenu la garde des œufs, qui avaient été stockés en toute sécurité dans un hôpital de Nankin (est de la Chine) et congelés à moins de 196 degrés dans un réservoir d'azote liquide.

La deuxième difficulté a été de trouver une mère porteuse, alors que la pratique est interdite en Chine. Les parents des victimes se sont alors tournés vers l'étranger et plus particulièrement vers le Laos. Les embryons ont dû être transportés en voiture puisqu'aucune compagnie aérienne ne souhaitait les prendre à bord.

Pour que le bébé obtienne la nationalité chinoise, la mère porteuse a accouché en Chine, grâce à un visa touristique. Tiantian est donc né quatre ans après la mort de ses parents. Aujourd'hui, ses grands-parents expliquent être ravis de perpétuer la lignée familiale.