Découvrez le visage de l'homme de Cro-Magnon, dévoilé par des chercheurs

et AFP

publié le 30/03/2018 à 03:43

Le célèbre homme de Cro-Magnon a désormais un visage. Celui d'un homme marqué par de nombreux nodules bénins, dont un gros sur le front. Ce dernier souffrait en effet d'une maladie génétique, selon une équipe de chercheurs français menée par le docteur Philippe Charlier.



Découvert en 1868 dans la grotte des Eyzies (Dordogne), le squelette de Cro-Magnon 1 est celui d'un individu mâle Homo Sapiens datant de 28.000 ans environ. À l'occasion des 150 ans de sa découverte, le fossile, dont le crâne est conservé au Musée de l'Homme à Paris, a été réexaminé par le médecin légiste et anthropologue Philippe Charlier et d'autres chercheurs dont le paléoanthropologue Antoine Balzeau.

À l'issue de ces travaux, "nous avons fait une proposition de diagnostic : il souffrait d'une neurofibromatose de type 1", déclare à l'AFP Philippe Charlier. Cette maladie génétique occasionne le développement de tumeurs bénignes des nerfs périphériques, à la fois superficielles et profondes (neurofibromes), ainsi que la formation de taches sur la peau.

Un neurofibrome qui aurait érodé l'os

Les travaux de l'équipe ont été publiés vendredi 30 mars dans la revue médicale Lancet. L'équipe dirigée par le Dr Charlier à l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) a pratiqué sur l'Homme de Cro-Magnon un examen anthropologique et médical direct, et réalisé un micro-scanner au Muséum National d'Histoire Naturelle (MNHN).



Ils ont ensuite comparé les données avec celles issues de diverses collections anatomiques et pathologiques en France. Ce qui leur a permis de proposer ce diagnostic. Le crâne de l'Homme de Cro-Magnon "présente une lésion au niveau du front qui correspond à la présence d'un neurofibrome", qui aurait érodé l'os, indique Philippe Charlier.

Il en avait partout. Philippe Charlier Partager la citation





"Son conduit auditif interne gauche était lui aussi abîmé, vraisemblablement par une tumeur qui a grossi", a-t-il ajouté. Munis de cette proposition de diagnostic, "nous avons ensuite réalisé une reconstitution réaliste de la face de cet homme d'âge moyen, en tenant compte de sa pathologie", poursuit le maître de conférences.



Et son visage est apparu, mangé par les neurofibromes : un gros nodule sur le front, d'autres plus petits sur les arcades sourcilières, d'autres encore près du nez et des lèvres... "Il en avait partout". Par "parti pris", les chercheurs ont choisi de présenter cet homme moderne "avec une barbe abondante".