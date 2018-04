publié le 04/04/2018 à 14:42

Les câlins peuvent modifier l'ADN des nouveau-nés, selon une étude de chercheurs américains. Ils ont démontré qu'il y a une corrélation inverse entre la modification des gènes de l'ADN dans le cerveau et le degré d'attention porté par la mère, jusqu'à la fin du sevrage, explique Sciences & Vie, qui a repéré leurs travaux.



Dans leur étude, publiée le 23 mars dans la revue Science, ces chercheurs ont utilisé deux groupes de souris. L'un était composé de souris femelles très attentionnées avec les nouveau-nés, le deuxième de souris femelles moins attentionnées.

Ils ont donc observé une corrélation inverse entre la quantité de gènes "sauteurs", qui se multiplient sur les brins d'ADN, et le degré d'attention. Plus les femelles étaient attentionnées, moins les chercheurs ont constaté de gènes "sauteurs" dans les neurones des souriceaux. Ils ont également inversé les groupes pour s'assurer que leur résultat ne découlait pas d'une caractéristique héréditaire.

S'il faut encore vérifier les effets à long-terme de ces mutations génétiques, notamment sur les humains, les chercheurs américains ont observé qu'une fois adulte, les souris qui ont eu le plus de mutations, et donc le moins d'attention, étaient les plus stressées et inadaptées. Selon Science & Vie, cette découverte "offre une nouvelle perspective pour l'interprétation génétique de certaines pathologies psychiatriques et neurologiques" et pourrait ainsi expliquer la dépression ou la schizophrénie.