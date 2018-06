publié le 28/06/2018 à 07:57

Le sommet européen, qui débute ce jeudi 28 juin à Bruxelles, se présente comme l'un des plus dangereux depuis longtemps. La France et son président portent une responsabilité importante dans ces difficultés.



Emmanuel Macron est arrivé à l'Élysée avec une idée en tête (j'allais dire une obsession) : mettre sur pied un budget commun pour tous les pays de la zone Euro. C'est-à-dire une sorte de cagnotte, qui serait alimentée par des impôts spécifiques, et redistribuée dans les zones en difficulté. Le tout, avec un ministre des Finances de la zone euro.

En fait, il s'agit de vieilles idées qui sont portées depuis quarante ans par tous les gouvernements de Paris, qu'ils soient de gauche comme de droite. Et notre président a passé sa première année à ferrailler pour convaincre nos partenaires avec ces vieilles lunes.

Il y est parvenu, puisqu'il a eu l'accord de l'Allemagne ? Non, c'est ce qu'on nous a dit. Mais ça n'est pas tout à fait vrai. Il a, en apparence, convaincu Angela Merkel sur une version a minima de ce projet fédéraliste.



Mais Merkel elle-même n'a plus de pouvoir. Elle l'a perdu chez elle, face à ses alliés de droite, après avoir fait le plus mauvais score électoral depuis 1949. Et ses alliés sont farouchement contre le projet Macron. Et elle l'a perdu en Europe, parce que tout le monde voit bien que c'est désormais une chancelière affaiblie, sinon en sursis. Douze pays, conduits par les Pays-Bas, ont d'ailleurs écrit une lettre pour récuser et refuser le plan français, en expliquant qu'ils ne voulaient pas payer pour les autres.