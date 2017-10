Catalogne : Puigdemont propose à Rajoy un délai de deux mois pour négocier

publié le 16/10/2017 à 09:53

Carles Puigdemont joue la montre. Le président séparatiste de Catalogne a exprimé lundi 16 octobre son souhait de "suspendre" pendant deux mois le mandat confié par les Catalans d'aller vers un pays indépendant pour entamer un dialogue. "Pendant les deux prochains mois, notre principal objectif est de vous amener à dialoguer", écrit-il au chef du gouvernement Mariano Rajoy, après avoir évoqué la "suspension du mandat" confié par les Catalans qui ont selon lui voté pour l'indépendance.



Carles Puigdemont répond ainsi à la question du gouvernement qui lui avait laissé jusqu'à lundi pour répondre s'il avait déclaré ou non l'indépendance. Dans cette lettre de quatre pages, le président séparatiste de Catalogne demande à rencontrer Mariano Rajoy "le plus vite possible", pour conclure des accords et mettre fin à la "répression contre le peuple et le gouvernement de Catalogne".

En revanche, Carles Puigdemont ne précise à aucun moment ce qu'il se passera si après ce délai le gouvernement catalan ne reçoit aucun signe de dialogue de la part de Madrid.

M. Puigdemont n'a pas apporté la clarté qu'on lui demandait Le ministre des Affaires étrangères





Le ministre espagnol des Affaires étrangères, Alfonso Dastis, a regretté que Carles Puigdemont n'apporte pas, "la clarté demandée" à propos de la déclaration d'indépendance. "Il est clair que M. Puigdemont n'a pas répondu, n'a pas apporté la clarté qu'on lui demandait", a estimé Alfonso Dastis à propos de cette lettre.



"Je pense qu'elle ne constitue pas une réponse à la mise en demeure" du gouvernement espagnol, qui lui a demandé de clarifier par écrit s'il avait déclaré ou non l'indépendance, a insisté Alfonso Dastis à Luxembourg.