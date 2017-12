publié le 06/12/2017 à 01:57

La Californie de nouveau en proie aux flammes. Ce mardi 5 décembre, plus d'un millier de pompiers ont tenté de contenir un gigantesque incendie au nord de Los Angeles. La catastrophe a fait un mort et détruit 150 bâtiments. 27.000 personne ont été évacuées au sud de cet État de l'ouest. Le maire de Los Angeles Eric Garcetti a déclaré sur Twitter que la météo était "extrême", prévoyant "cinq jours comme ça".



Baptisé "Thomas", cet incendie attisé par des vents puissants touche déjà plus de 18.200 hectares dans le comté de Ventura, où le gouverneur de Californie Jerry Brown a déclaré l'état d'urgence. Deux autres foyers ont démarré tôt mardi, l'incendie dit de "Creek" qui a déjà avalé 4.450 hectares, et le "Rye Fire", pour l'instant plus restreint.

Le feu a démarré lundi soir près de l'autoroute 150 avant de se diriger vers la ville de Santa Paula, d'où les ravages les plus spectaculaires étaient visibles. Les brasiers causent un chaos routier au nord de Los Angeles avec des embouteillages monstres. Ils ont par ailleurs entraîné des pannes d'électricité affectant 250.000 personnes.

Des flammes incontrôlables

"Les perspectives d'arriver à contenir (l'incendie) ne sont pas bonnes", a prévenu Mark Lorenzen, chef des pompiers du comté de Ventura, lors d'une conférence de presse. "C'est vraiment Mère nature qui va décider de quand on va pouvoir l'éteindre", a-t-il ajouté. À ce stade, les incendies sont "hors de contrôle", a regretté Eric Buschow, du bureau du shérif de Ventura, cité par la presse locale. Selon lui, il est possible que des riverains soient toujours pris au piège chez eux.



Ce nouvel incendie intervient après un épisode particulièrement meurtrier en Californie. Des dizaines de milliers d'hectares sont partis en fumée et plus de 40 personnes ont trouvé la mort en octobre dans plus d'une dizaine de feux qui ont ravagé une partie du nord viticole, faisant de 2017 l'année la plus mortelle pour la Californie.