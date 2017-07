publié le 10/07/2017 à 13:46

La Californie en proie aux flammes. Dans la nuit de dimanche 9 à lundi 10 juillet, environ 5.000 pompiers ont combattu 14 importants feux de forêt dans l'état américain. Depuis 5 ans, la Californie subit une importante sécheresse depuis 5 ans, couplée à des températures actuellement très élevées, notamment dans le sud.



L'un des incendies les plus importants s'est déclaré près de San Luis Obispo, une ville de la côte ouest à mi-chemin entre San Francisco et Los Angeles. Le feu de forêt a ravagé environ 23.900 hectares. Le 10 juillet, il n'était maîtrisé qu'à 15%, selon les autorités. Environ 1.000 pompiers équipés d'hélicoptères bombardiers d'eau luttaient pour stopper cet incendie.

Samedi 8 juillet, un autre incendie s'est déclaré dans le comté de Santa Barbara, à environ 160 kilomètres au sud de San Luis Obispo. Le feu de forêt a dévasté 7.800 hectares et reste pour l'heure loin d'être maîtrisé.

"C'était terrifiant"

Sarah Gustafson, une habitante de la région, a expliqué au Los Angeles Times qu'elle était en train de faire changer les pneus de son véhicule quand elle a vu s'élever une colonne de fumée et a réalisé que ses six chats étaient enfermés à la maison. Elle est retournée chez elle en catastrophe pour sauver ses animaux, avant de fuir. "C'était terrifiant", raconte-t-elle. "Quand je suis rentrée chez moi, c'était en fumée, avec des cendres."



Au nord de la ville de Sacramento, un autre incendie a ravagé 5.600 hectares et n'était pas maîtrisé. 17 bâtiments ont été détruits, et des habitants ont du être évacués. Quatre personnes ont également été blessées.