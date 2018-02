publié le 13/02/2018 à 17:16

Alors que certains redoutent le moment où ils vont devoir consulter leur compte en banque, un Belge a eu une surprise de taille en regardant le sien. Mercredi 7 février, Luc Mahieux, habitant de la ville de Dinant en Belgique a découvert qu'il avait été crédité de 2.000.000.000.349 euros, ont rapporté plusieurs médias belges parmi lesquels Sud Info.



Avec humour, il a posté une capture d'écran sur son compte Facebook. "Heuuu ! C'est un débit ou un crédit ? Il n'y a pas de moins devant !? Je vais quand même téléphoner à ma banque !", a-t-il écrit en commentaire.

Pendant quelques heures, cet assistant parlementaire a cru devenir "l'homme le plus riche du monde", a-t-il confié au média local Ma Télé. Et d'ajouter en plaisantant : "Je me suis dit que tous mes problèmes allaient être réglés". Il a rapidement contacté sa banque et lundi, le montant vertigineux avait été "effacé de son compte".

Une semaine après, le service des fraudes de la banque, Record Bank, est dans l'incapacité d'expliquer cette erreur. Plusieurs médias belges avancent que ce montant est arrivé sur son compte après que Luc Mahieux a résilié son abonnement à un site auquel il avait fourni ses coordonnées bancaires. L'IBAN émetteur serait le même que celui du site.



"Je tiens à préciser à tous mes futurs 'amis' que je n'ai pas de pognon", a-t-il indiqué face aux nombreuses demandes d'internautes l'invitant à partager sa nouvelle fortune.