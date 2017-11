Orange Bank compte 30.000 clients, dix jours après son lancement

publié le 12/11/2017 à 12:11

Dix jours après son lancement, l'heure est à un premier bilan pour Orange Bank, fruit de la diversification de l'entreprise de télécommunication. Stéphane Richard, PDG d'Orange, invité du Grand Jury ce dimanche 12 novembre, souligne "un grand succès populaire". "Depuis le jour où nous avons ouvert ce service, on a en moyenne 3.000 personnes par jour qui sont venues ouvrir un compte. Ça fait donc 30.000", annonce le président-directeur général du groupe. "C'est un beau résultat assez supérieur à ce qu'on anticipait", se réjouit Stéphane Richard.



Orange Bank vise deux millions de clients en 10 ans et entend investir au total 500 millions d'euros sur la période. L'objectif est d'être rentable au bout de cinq ans d'activité. Fort de sa notoriété et de son réseau de distribution de 600 magasins en France, l'opérateur mise sur les services et des tarifs très attractifs pour s'imposer.

Lancée avec quatre mois de retard, Orange Bank, la banque 100% mobile d'Orange, a finalement vu le jour le 2 novembre dernier. Il s'agit de la première offensive d'un opérateur télécom dans le marché bancaire hexagonal. La diversification des activités d'Orange entre dans le cadre du plan de développement de Stéphane Richard, qu'il développe ce 12 novembre dans Le Grand Jury.