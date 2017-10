publié le 31/10/2017 à 11:36

"Erreur de la banque en votre faveur". Une Australienne âgée de 26 ans a transformé le titre d'un film en réalité. Tout a débuté par un simple prêt bancaire souscrit par Clare Wainwright. "Il y a un mois, j'ai reçu une lettre dans laquelle on m'informait que le remboursement mensuel s'élevait à 25.102.017 dollars australiens (plus de 16,5 millions d'euros, ndlr) et serait prélevé à partir du 25/10/2017", a-t-elle raconté à franceinfo. La banque s'est en réalité trompée. Les mensualités devaient normalement être de 2.600 dollars australiens. "Mais ils ont mis la date de prélèvement à la place du montant", précise-t-elle.



Clare Wainwright signale immédiatement l'erreur à sa banque. Le 25 octobre, le problème n'a toutefois pas été résolu. "J'avais programmé un virement mensuel automatique depuis mon compte personnel vers celui ouvert pour le prêt à la Banque nationale d'Australie (NAB). Et le 25 octobre, 25 millions de dollars ont été prélevés sur mon premier compte, le laissant à découvert pendant 24 heures", rapporte-t-elle.

Après plusieurs appels de sa cliente, la banque pense régler le problème mais se trompe une nouvelle fois, en faveur de Clare, cette fois. Cette dernière se retrouve avec 24,5 millions de dollars australiens crédités sur son compte. "J'étais stupéfaite mais je ne pouvais pas m'empêcher de rire, se souvient-elle. Ce n'est pas tous les jours que l'on se lève et que l'on trouve 25 millions de dollars sur son compte en banque." Loin de s'inquiéter, elle s'est amusée de la situation sur Facebook : "Dois-je fuir le pays ?".



"Je n'ai évidemment rien dépensé de cet argent. Cela aurait été illégal et, techniquement, il ne m'appartenait pas. Mais ce n'est pas l'envie qui manquait !", s'amuse-t-elle. Clare Wainwright a donc alerté sa banque sur la situation : "Ils m'ont dit qu'ils s'en occuperaient d'ici trois jours ouvrés. Ils ont été longs à agir."



L'argent a finalement été retiré et pour s'excuser, la NAB lui a offert la première mensualité de son crédit, précise franceinfo.