et AFP

publié le 15/08/2017 à 09:28

Un homme qui voulait faire exploser une bombe à Oklahoma City a été arrêté, ont annoncé les autorités américaines lundi 14 août. En 1995, la ville avait déjà été frappée par un attentat perpétré par un suprémaciste blanc qui avait fait 168 morts. Jerry Varnell, 23 ans, a été arrêté samedi après avoir essayé de déclencher ce qu'il pensait être une bombe chargée de nitrate d'ammonium - comme Timothy McVeigh en 1995 - devant une banque dans le centre de la ville, selon la plainte déposée devant un tribunal d'Oklahoma (sud des États-Unis).



Jerry Varnell a dit à un agent du FBI sous couverture qu'il voulait s'en prendre au gouvernement fédéral, son objectif initial étant le siège de la banque centrale américaine à Washington, à quelques rues de la Maison Blanche. Il a également pensé à cibler des centres de données de Facebook ou du fisc américain (IRS) avant que son choix ne se porte sur cette banque située à 210 kilomètres de chez lui dans l'Oklahoma.

"Je pense que je vais utiliser ce que le poseur de bombes d'OKC a utilisé", aurait dit Jerry Varnell à l'agent du FBI en message crypté. "Ce qui s'est passé à Oklahoma City n'était pas une attaque contre les États-Unis, c'était des représailles. L'heure de la révolution est arrivée", a-t-il également proclamé.

Le suspect voulait "paralyser le gouvernement"

Timothy McVeigh a fait exploser une bombe devant un bâtiment fédéral en avril 1995. Condamné à mort par l'État fédéral, il a été exécuté en 2001. Jerry Varnell a expliqué aux enquêteurs qu'il était un soutien du mouvement d'extrême-droite anti-gouvernemental "Three Percenters", et qu'il souhaitait monter sa propre milice. L'annonce de son arrestation survient deux jours après des violences qui ont fait un mort à Charlottesville, en Virginie, lors d'un rassemblement de l'extrême droite.



Un sympathisant néo-nazi a intentionnellement percuté avec son véhicule des contre-manifestants, tuant une femme de 32 ans. Jerry Varnell a expliqué aux enquêteurs qu'il ne souhaitait pas tuer beaucoup de gens avec sa bombe, mais simplement "paralyser le gouvernement". Il comptait également revendiquer l'attaque pour empêcher d'autres groupes comme l'organisation État Islamique (EI) de le faire.



Selon les documents déposés devant le tribunal, Jerry Varnell et l'agent du FBI sous couverture ont construit la bombe dans une camionnette, en utilisant des matériaux "inertes" fournis par le policier. La bombe a été placée dans un véhicule garée devant la banque. Jerry Varnell a été arrêté dès qu'il a essayé de la faire détoner depuis un téléphone.